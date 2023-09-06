Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Perkirakan Kerugian Pasukan Ukraina Selama Serangan Balasan, Jumlahnya Mengejutkan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |13:14 WIB
Rusia Perkirakan Kerugian Pasukan Ukraina Selama Serangan Balasan, Jumlahnya Mengejutkan
Foto: Reuters.
MOSKOW - Ukraina telah menderita kerugian besar selama tiga bulan serangan balasan musim panasnya melawan Rusia, namun gagal mencapai tujuannya di bagian mana pun di garis depan, demikian klaim Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu.

Pasukan Kyiv telah kehilangan lebih dari 66.000 tentara dan lebih dari 7.600 senjata berat sejak melancarkan serangan pada awal Juni, menurut perkiraan pejabat Rusia pada Selasa, (5/9/2023).

Meskipun korban manusia dan peralatan tempur sangat besar, pemerintah Ukraina tetap melanjutkan operasinya karena sangat perlu menunjukkan keberhasilan kepada sponsor Barat, kata Shoigu sebagaimana dilansir RT.

Situasi paling tegang masih terjadi di Wilayah Zaporozhia, di mana Kyiv mengerahkan brigade dari cadangan strategisnya yang telah dilatih dengan bantuan instruktur Barat, kata Shoigu.

Dia memberikan rincian tentang unit militer Rusia yang terlibat dalam memukul mundur serangan Ukraina dari berbagai arah sebelum menggambarkan serangan balasan Kyiv sebagai sebuah kegagalan. Dalam upaya untuk mengaburkan kenyataan ini, “militan Ukraina menyerang sasaran sipil dan menyebut serangan teroris tersebut sebagai kemenangan militer,” kata Shoigu.

