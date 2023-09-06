Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Halimah Yacob, Presiden Perempuan Petahana Singapura yang Akhiri Masa Jabatan

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |14:23 WIB
Profil Halimah Yacob, Presiden Perempuan Petahana Singapura yang Akhiri Masa Jabatan
Profil Presiden Singapura Halimah Yacob (Foto: Reuters)
A
A
A

SINGAPURA - Halimah Yacob resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Singapura usai Tharman Shanmugaratnam terpilih sebagai Presiden Singapura.

Halimah yang lahir pada  23 Agustus 1954 merupakan seorang politikus Singapura dan mantan pengacara yang menjabat sebagai presiden kedelapan Singapura dari 2017 hingga 2023.

Halimah menjadi presiden wanita pertama Singapura. Dilansir Singapore Womens, Pada 2001, ia menjadi perempuan Melayu yang terpilih menjadi anggota parlemen Singapura ketika ia memenangkan kursi di Jurong GRC.

Halimah adalah seorang ibu yang memiliki pengalaman serikat pekerja, ia juga telah memperjuangkan kepentingan perempuan dan pekerja.

“Dengan suara yang praktis dan penuh kasih sayang, membantu kita membentuk kebijakan yang efektif dengan sentuhan kemanusiaan,” kata Perdana Menteri (PM) Lee Hsien Loong. Halimah juga merupakan politisi perempuan Muslim yang paling lama menjabat di Partai Aksi Rakyat yang berkuasa.

Halimah berasal dari keluarga sederhana, ia lulusan hukum di Universitas Singapura dengan beasiswa MUIS. Lulus pada tahun 1978 dengan gelar kehormatan, lalu pada tahun 2001 ia memperoleh gelar Magister Hukum di NUS.

Setelah lulus, ia bergabung dengan Kongres Serikat Buruh Nasional dan menjabat sebagai direktur sekretariat pembangunan perempuan dan layanan hukumnya sebelum menjadi wakil sekretaris jenderal NTUC.

Halaman:
1 2
      
