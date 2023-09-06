Topan Siklon Dahsyat Terjang Brasil Tewas Setidaknya 22 Orang, Banjir Rendam Seluruh Kota

BRASILIA - Topan ekstratropis telah melanda Brasil selatan, membanjiri rumah-rumah, meluapkan sungai dan merenggut nyawa hampir dua lusin orang, kata otoritas negara bagian pada Selasa, (5/9/2023).

Luana da Luz termasuk di antara ratusan warga Brasil yang mengemasi barang-barang mereka dalam upaya menghindari kenaikan air.

“Sejak subuh, kami melihat (air) akan membanjiri (rumah kami) dan kami meletakkan barang-barang di atas meja, di atas tungku kayu, tapi itu tidak membantu,” kata Da Luz, seorang penduduk kota Passo Fundo di negara bagian selatan Rio Grande Sul, sebagaimana dilansir Reuters.

Otoritas Rio Grande Sul telah mengonfirmasi kematian 21 orang di negara bagian itu.

Korban tambahan dikonfirmasi di Negara Bagian Santa Catarina yang bertetangga, menurut pihak berwenang setempat.

Video yang diperoleh Reuters menunjukkan rumah-rumah di Mucum terendam air yang naik, sementara jalan dan sungai juga terendam banjir.