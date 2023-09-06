Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Update Perang Rusia Ukraina: AS Ancam Korea Utara jika Kirim Senjata ke Rusia

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |14:32 WIB
<i>Update</i> Perang Rusia Ukraina: AS Ancam Korea Utara jika Kirim Senjata ke Rusia
AS peringatkan Pemimpin Tertinggi Korut agar tidak pasok senjata ke Rusia (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON  – Amerika Serikat (AS) memperingatkan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un bahwa negaranya akan 'membayar harga tertentu' jika memasok senjata ke Rusia untuk digunakan di perang Ukraina, pada Selasa (5/9/2023).

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan menyatakan bahwa negosiasi senjata antara Korea Utara dan Rusia secara aktif mengalami kemajuan.

"Menyediakan senjata kepada Rusia untuk digunakan di medan perang untuk menyerang gudang gandum dan infrastruktur pemanas di kota-kota besar saat kita memasuki musim dingin, untuk mencoba menaklukkan wilayah milik negara berdaulat modern - ini tidak akan mencerminkan hal yang baik bagi Korea Utara, dan mereka akan membayar harga untuk hal ini di komunitas internasional," kata Sullivan kepada para wartawan di Gedung Putih, sebagaimana dikutip Aljazeera.

Pernyataannya ini muncul setelah juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Adrienne Watson pada hari Senin, (4/9/2023), mengatakan bahwa Presiden Korea Utara Kim Jong Un mungkin akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow bulan ini untuk merundingkan pemasokan senjata.

Di sisi lain, Kremlin menolak untuk memberikan komentar tentang klaim AS dan juga mengenai kemungkinan adanya pembicaraan langsung antara kedua pemimpin tersebut.

Dilansir dari India Today, Sullivan menduga bahwa Kim Jong Un berharap untuk melakukan diskusi mengenai senjata akan terus berlanjut dan bahkan “mungkin secara langsung”.

“Kami terus menekan basis industri pertahanan Rusia, dan Moskow sekarang mencari 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement