Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Potret Pemimpin Negara di KTT ASEAN 2023

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |16:10 WIB
Potret Pemimpin Negara di KTT ASEAN 2023
A
A
A

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambut kedatangan para pemimpin negara ASEAN yang akan menghadiri Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Selasa, (5/9/2023), pagi.

Para pemimpin negara ASEAN diantar oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk menandatangani buku tamu, sebelum disambut oleh Presiden Jokowi dan Ibu Iriana yang berdiri di area dengan desain yang menampilkan hutan Kalimantan dengan pemandangan Ibu Kota Negara (IKN).

Lantas, siapa saja pemimpin negara yang menghadiri KTT ASEAN 2023 di JCC, Jakarta? Berikut potret kehadirannya.

1. Perdana Menteri Cook Island Mark Brown

Perdana Menteri Cook Island Mark Brown berjalan didampingi Pj Gubernur Banten Al Muktabar (kanan) dan Sekjen Kementerian Perhubungan Novie Riyanto (kiri) menuju Gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Minggu (3/9/2023).

BACA JUGA:

Tokoh Dunia yang Hadir di KTT ASEAN Jakarta Ini Pilih Mobil Sendiri, Ada Chevrolet Suburban! 

2. Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone dan Ibu Vandara Siphandone


Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone bersama istrinya, Ibu Vandala Siphandone, berjalan meninggalkan pesawat, didampingi Pj Gubernur Banten Al Muktabar (kanan) dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Kemendikbudristek Muhammad Adlin Sila (kiri), usai tiba di Terminal VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Senin, (4/9/2023).

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KTT ASEAN KTT ke-43 ASEAN ASEAN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179376/asean-eZTx_large.jpg
Daftar Lengkap Negara Anggota ASEAN Usai Timor Leste Bergabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879109/jokowi-ungkap-asean-bakal-lanjutkan-upaya-indonesia-bantu-konflik-myanmar-olHQQKUM7p.jpg
Jokowi Ungkap ASEAN Bakal Lanjutkan Upaya Indonesia Bantu Konflik Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879099/tekan-potensi-kejahatan-jokowi-jadikan-samudera-hindia-sebagai-lautan-kerja-sama-SxiV7Kfwtx.jpg
Tekan Potensi Kejahatan, Jokowi: Jadikan Samudera Hindia sebagai Lautan Kerja Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879072/jokowi-tegaskan-laju-kapal-asean-tak-akan-tersandera-isu-myanmar-ARDq1eeE7c.jpg
Jokowi Tegaskan Laju Kapal ASEAN Tak Akan Tersandera Isu Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/338/2879069/polisi-buka-tutup-arus-lalu-lintas-di-sudirman-thamrin-saat-delegasi-ktt-asean-melintas-2759OI3Hch.jpg
Polisi Buka Tutup Arus Lalu Lintas di Sudirman Thamrin saat Delegasi KTT ASEAN Melintas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879012/tutup-ktt-ke-43-asean-jokowi-mari-perkuat-kolaborasi-dan-kerja-sama-wkHqgsorVp.jpg
Tutup KTT Ke-43 ASEAN, Jokowi: Mari Perkuat Kolaborasi dan Kerja Sama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement