Potret Pemimpin Negara di KTT ASEAN 2023

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambut kedatangan para pemimpin negara ASEAN yang akan menghadiri Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Selasa, (5/9/2023), pagi.

Para pemimpin negara ASEAN diantar oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk menandatangani buku tamu, sebelum disambut oleh Presiden Jokowi dan Ibu Iriana yang berdiri di area dengan desain yang menampilkan hutan Kalimantan dengan pemandangan Ibu Kota Negara (IKN).

Lantas, siapa saja pemimpin negara yang menghadiri KTT ASEAN 2023 di JCC, Jakarta? Berikut potret kehadirannya.

1. Perdana Menteri Cook Island Mark Brown

Perdana Menteri Cook Island Mark Brown berjalan didampingi Pj Gubernur Banten Al Muktabar (kanan) dan Sekjen Kementerian Perhubungan Novie Riyanto (kiri) menuju Gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Minggu (3/9/2023).

2. Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone dan Ibu Vandara Siphandone





Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone bersama istrinya, Ibu Vandala Siphandone, berjalan meninggalkan pesawat, didampingi Pj Gubernur Banten Al Muktabar (kanan) dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Kemendikbudristek Muhammad Adlin Sila (kiri), usai tiba di Terminal VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Senin, (4/9/2023).