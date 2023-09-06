Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Membelot ke Ukraina Bawa Helikopter, Pilot Rusia Dihadiahi Rp7,6 Miliar

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |16:32 WIB
Membelot ke Ukraina Bawa Helikopter, Pilot Rusia Dihadiahi Rp7,6 Miliar
Helikopter Mi-8 Rusia. (Foto: Reuters)
SEORANG pilot Rusia yang membelot ke Ukraina dengan helikopter Mi-8 akan menerima hadiah besar sebesar USD500.000 (sekira Rp7,6 miliar) karena berpindah pihak dan membawa serta peralatan militer Rusia.

Juru Bicara Intelijen Militer Ukraina, Andriy Yusov, mengatakan di televisi Ukraina pada Selasa, (4/9/2023) bahwa uang tersebut akan dibayarkan dalam mata uang nasional, hryvnia, dan meminta personel militer Rusia lainnya untuk mengikuti jejaknya dan membelot ke pihak Kyiv.

Kasus pilot helikopter Rusia berusia 28 tahun, Maxim Kuzminov, ramai diberitakan oleh media Ukraina.

“Sekali lagi, orang-orang Rusia yang tidak ingin menjadi penjahat perang, mohon menyerah, membelot ke pihak Ukraina dan membela kehormatan dan hati nurani Anda sendiri, berperang melawan rezim (Presiden Rusia Vladimir) Putin,” kata Yusov dalam sebuah diskusi televisi terkait pembelotan tingkat tinggi itu sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Badan intelijen Ukraina membujuk pilot Rusia untuk membelot dalam operasi khusus yang diumumkan pada Agustus.

Menurut situs berita online Ukrainska Pravda, operasi tersebut, yang memerlukan waktu persiapan cukup lama, melibatkan pilot Rusia yang menerbangkan helikopternya ke wilayah Ukraina dan mendarat di wilayah timur Kharkiv di mana pasukan khusus Ukraina sedang menunggu.

