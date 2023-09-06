3 Orang Diselamatkan dari Kapal yang Rusak Berat Akibat Serangan Hiu

SYDNEY - Tiga orang yang berada di atas kapal katamaran di Laut Coral di lepas pantai timur laut Australia telah diselamatkan setelah kapal tersebut rusak akibat beberapa serangan hiu, kata Otoritas Keselamatan Maritim Australia (AMSA) pada Rabu, (6/9/2023).

Foto dan video di situs AMSA menunjukkan sebagian besar buritan kapal pesiar tersebut robek.

“Kapal tersebut berangkat dari Vanuatu dan menuju Cairns (Australia) ketika kontak terjadi. Kedua lambung kapal telah rusak setelah beberapa kali serangan hiu,” kata AMSA dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir Reuters.

Kru penyelamat merespons sinyal posisi darurat yang terdaftar pada Tion, kapal katamaran tiup sepanjang sembilan meter dalam ekspedisi keliling dunia, pada Rabu pagi. Kapal pesiar itu terletak sekitar 835 km tenggara Cairns di Laut Koral.

AMSA meminta bantuan kendaraan pengangkut berbendera Panama yang berhasil melakukan penyelamatan.

Ketiga penumpang tersebut – dua warga negara Rusia dan satu warga negara Prancis – dijadwalkan tiba di Brisbane pada Kamis, (7/9/2023) kata AMSA.