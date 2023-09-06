Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu AS Kunjungi Kyiv di Tengah Serangan Balasan Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |21:01 WIB
Menlu AS Kunjungi Kyiv di Tengah Serangan Balasan Ukraina
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berkunjung ke Kyiv, Ukraina, 6 September 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

KYIV – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pada Rabu, (6/9/2023) melakukan kunjungan ke Kyiv untuk menawarkan dukungan kepada Ukraina untuk serangan balasannya terhadap Rusia. Kunjungan Blinken itu terjadi di saat laporan serangan Rusia terhadap sebuah kota di Ukraina timur yang menewaskan setidaknya 16 orang.

Presiden Volodymyr Zelensky mengutuk serangan yang menghantam pasar, toko dan apotek di kota Kostiantynivka, dekat medan perang. Dia mengatakan seorang anak termasuk di antara 16 orang atau lebih yang tewas, dan banyak orang terluka.

“Kejahatan Rusia ini harus dikalahkan sesegera mungkin,” kata Zelensky sebagaimana dilansir Reuters.

Blinken diperkirakan akan mengumumkan paket baru bantuan masa perang AS senilai lebih dari USD1 miliar selama kunjungan dua harinya, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri.

Biden, yang merupakan pejabat tinggi AS pertama yang mengunjungi Kyiv sejak serangan balasan dimulai pada awal Juni, telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba dan dijadwalkan bertemu Zelensky.

“Kami ingin memastikan bahwa Ukraina memiliki apa yang dibutuhkannya, tidak hanya untuk berhasil dalam serangan balasan, namun juga memiliki apa yang dibutuhkannya untuk jangka panjang, untuk memastikan bahwa mereka memiliki pencegahan yang kuat,” kata Blinken yang berdiri di samping Kuleba.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement