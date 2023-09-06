Menlu AS Kunjungi Kyiv di Tengah Serangan Balasan Ukraina

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berkunjung ke Kyiv, Ukraina, 6 September 2023. (Foto: Reuters)

KYIV – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pada Rabu, (6/9/2023) melakukan kunjungan ke Kyiv untuk menawarkan dukungan kepada Ukraina untuk serangan balasannya terhadap Rusia. Kunjungan Blinken itu terjadi di saat laporan serangan Rusia terhadap sebuah kota di Ukraina timur yang menewaskan setidaknya 16 orang.

Presiden Volodymyr Zelensky mengutuk serangan yang menghantam pasar, toko dan apotek di kota Kostiantynivka, dekat medan perang. Dia mengatakan seorang anak termasuk di antara 16 orang atau lebih yang tewas, dan banyak orang terluka.

“Kejahatan Rusia ini harus dikalahkan sesegera mungkin,” kata Zelensky sebagaimana dilansir Reuters.

Blinken diperkirakan akan mengumumkan paket baru bantuan masa perang AS senilai lebih dari USD1 miliar selama kunjungan dua harinya, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri.

Biden, yang merupakan pejabat tinggi AS pertama yang mengunjungi Kyiv sejak serangan balasan dimulai pada awal Juni, telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba dan dijadwalkan bertemu Zelensky.

“Kami ingin memastikan bahwa Ukraina memiliki apa yang dibutuhkannya, tidak hanya untuk berhasil dalam serangan balasan, namun juga memiliki apa yang dibutuhkannya untuk jangka panjang, untuk memastikan bahwa mereka memiliki pencegahan yang kuat,” kata Blinken yang berdiri di samping Kuleba.