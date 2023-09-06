Terinspirasi Ganjar Peduli Nelayan, Relawan Gelar Penyuluhan Budidaya Kerang Hijau

LAMPUNG SELATAN - Komunitas Nelayan Pesisir (KNP) Lampung sebagai sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo kembali meneruskan program bermanfaatnya untuk kalangan nelayan dan masyarakat pesisir.

Warga pesisir di Pantai Kerang Hijau di Kelurahan Legundi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, merasakan manfaat aksi sosial dari sukarelawan KNP Lampung.

KNP Lampung mengadakan penyuluhan cara budi daya dan pemanfaatan kerang hijau untuk menjadi produk UMKM yang bernilai jual tinggi.

Koordinator Wilayah KNP Lampung, Miftahul Lutvi mengatakan, para relawan berupaya mengedukasi masyarakat akan tingginya potensi ekonomis dari kerang hijau.

"Kami dari Komunitas Nelayan Pesisir Lampung melakukan edukasi tentang kerang hijau kepada masyarakat untuk mendongkrak UMKM yang ada di sini melalui komoditas kerang hijau," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/9/2023).

Sukarelawan menggandeng salah satu pelaku UMKM kerang hijau di Lampung untuk mengedukasi para warga berbagai cara pengolahan kerang hijau.

BACA JUGA: Momen Ganjar Jalan Kaki Ratusan Meter untuk Menyalami Warga Jateng saat Berpamitan

Miftahul menyebut, KNP Lampung mendorong agar para nelayan tidak sekadar menjual mentah kerang hijau yang telah mereka budidaya, melainkan harus diolah menjadi berbagai produk kuliner.

"Karena kerang hijau ini juga bisa dijadikan produk-produk. Contohnya seperti cemilan-cemilan kering yang bisa meningkatkan nilai jualnya," ujar dia.

BACA JUGA: Ganjar Pamitan sebagai Gubernur Jateng Jadi Trending Topic di Medsos

Lewat penyuluhan ini, Miftahul berharap bisa mendongkrak sektor UMKM produk kerang hijau sekaligus memicu peningkatan perekonomian di antara masyarakat pesisir di Lampung Selatan.