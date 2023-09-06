Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terinspirasi Ganjar Peduli Nelayan, Relawan Gelar Penyuluhan Budidaya Kerang Hijau

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |05:59 WIB
Relawan Ganjar edukasi budidaya kerang hijau. (Ist)
Relawan Ganjar edukasi budidaya kerang hijau. (Ist)
LAMPUNG SELATAN - Komunitas Nelayan Pesisir (KNP) Lampung sebagai sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo kembali meneruskan program bermanfaatnya untuk kalangan nelayan dan masyarakat pesisir.

Warga pesisir di Pantai Kerang Hijau di Kelurahan Legundi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, merasakan manfaat aksi sosial dari sukarelawan KNP Lampung.

KNP Lampung mengadakan penyuluhan cara budi daya dan pemanfaatan kerang hijau untuk menjadi produk UMKM yang bernilai jual tinggi.

Koordinator Wilayah KNP Lampung, Miftahul Lutvi mengatakan, para relawan berupaya mengedukasi masyarakat akan tingginya potensi ekonomis dari kerang hijau.

"Kami dari Komunitas Nelayan Pesisir Lampung melakukan edukasi tentang kerang hijau kepada masyarakat untuk mendongkrak UMKM yang ada di sini melalui komoditas kerang hijau," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/9/2023).

Sukarelawan menggandeng salah satu pelaku UMKM kerang hijau di Lampung untuk mengedukasi para warga berbagai cara pengolahan kerang hijau.

Miftahul menyebut, KNP Lampung mendorong agar para nelayan tidak sekadar menjual mentah kerang hijau yang telah mereka budidaya, melainkan harus diolah menjadi berbagai produk kuliner.

"Karena kerang hijau ini juga bisa dijadikan produk-produk. Contohnya seperti cemilan-cemilan kering yang bisa meningkatkan nilai jualnya," ujar dia.

Lewat penyuluhan ini, Miftahul berharap bisa mendongkrak sektor UMKM produk kerang hijau sekaligus memicu peningkatan perekonomian di antara masyarakat pesisir di Lampung Selatan.

