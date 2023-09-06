Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Pelatihan Kuliner Tradisional Khas Buol

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |14:17 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Pelatihan Kuliner Tradisional Khas Buol
Relawan Ganjar Gelar Pelatihan untuk Emak-Emak/ist
A
A
A

BUNOBOGU – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar, mengadakan pembuatan makanan ambal buol bareng ibu-ibu yang berada di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam kegiatan itu, Srikandi Ganjar memberdayakan masyarakat dengan menggandeng kelompok tani perempuan di wilayah tersebut.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Sulteng, Nanda mengatakan, pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan para ibu-ibu di desa ini untuk bisa membuat makanan tradisional ini.

"Kami melatih kemampuan para ibu-ibu di sini cara membuat makanan ambal khs buol yang benar dan memiliki rasa yang enak," kata Nanda, Rabu (6/9/2023).

Diketahui, Ambal adalah makanan khas warga Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah banyak digemari. Makanan itu biasa disebut Pizza karena memiliki kemiripan.

Nanda mengatakan, makanan itu dibuat dengan cara dimasak dengan campuran berbahan ikan segar maupun bahan-bahan lainnya yang membuat cita rasanya semakin enak.

"Ambal terbuat dari olahan sagu dan ikan serra dimasak menggunakan tungku. Masyarakat buol sering menyebutnya pizza buol," tutur Nanda.

