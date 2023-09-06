Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Mobil Dinas Kecelakaan Tewaskan Satu Orang, Sopir Ternyata Anak Ketua DPRD Pesisir Barat

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |15:54 WIB
Mobil Dinas Kecelakaan Tewaskan Satu Orang, Sopir Ternyata Anak Ketua DPRD Pesisir Barat
Mobil dinas DPRD Pesisir Barat kecelakaan. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

LAMPUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) Lampung buka suara soal rombongan Sekretariat DPRD yang terlibat kecelakaan di JTTS (Jalan Tol Trans Sumatera) KM 11 Kalianda Lampung Selatan. Pihak Pemkab mengakui bahwa sopir kendaraan tersebut adalah anak kandung Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

"Benar (anak Ketua DPRD) atas nama Prama Putra Perdana," ujar Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Pesisir Barat, Suryadi, Rabu (6/9/2023).

Suryadi mengatakan, keberangkatan rombongan tersebut adalah dalam rangka melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

 BACA JUGA:

"Jadi rombongan ini hendak melakukan kunjungan kerja atau dinas luar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat," kata dia.

Sebelumnya, Kasatlantas Lampung Selatan, AKP Jonnifer Yolandra mengatakan, pada saat kejadian, diduga sopir dalam keadaan mengantuk sehingga hilang kendali atas kendaraannya.

"Sopir mengalami hilang kendali atas kendaraannya. Namun hilang kendali seperti apa itu masih kami gali keterangan-keterangan terkait peristiwa laka lantas ini, karena kami tidak mau menduga-duga apakah ini disebabkan karena sopir mengantuk atau memang kendaraannya yang ada masalah," ungkap Jonnifer, Rabu (6/9).

 BACA JUGA:

Jonnifer menjelaskan, kejadian berawal saat minibus Avanza bernomor polisi BE 1509 XZ itu melaju dari ruas Terbanggi menuju Bakauheni.

Halaman:
1 2
      
