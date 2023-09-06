Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bobol Toko Rokok Elektrik, 5 ABG di Pringsewu Ditangkap

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |16:19 WIB
Bobol Toko Rokok Elektrik, 5 ABG di Pringsewu Ditangkap
Lima remaja Pringsewu ditangkap setelah bobol toko rokok elektrik (Foto: Ira Widya)
A
A
A

PRINGSEWU - Satreskrim Polres Pringsewu mengamankan lima anak di bawah umur lantaran nekat membobol toko penjualan produk rokok elektrik (Vape) di Ambarawa, Pringsewu, Lampung. Kelima pelaku yang diamankan berinisial SAF (13), MRR (15), ASP (13), RAR (13) dan WF (15).

Kapolsek Pringsewu Kota AKP Rohmadi mengatakan, kelima Anak Berhadapan Hukum (ABH) diamankan polisi di wilayah Ambarawa, Selasa 5 September 2023 dini hari, mulai pukul 01.00 WIB.

Rohmadi menuturkan, para pelaku tersebut diduga melakukan pencurian di toko penjualan peralatan rokok elektrik 'Trilogi Vape Store'. "Kelimanya masuk ke dalam toko setelah terlebih dahulu membobol gembok belakang dengan menggunakan potongan besi," ujar Rohmadi dalam keterangannya, Rabu (6/9/2023).

Rohmadi mengungkapkan, pemilik toko Agung Setiawan (24) baru mengetahui kejadian pencurian itu sekira pukul 16.30 WIB saat akan mengambil barang yang hendak dikirim ke toko cabang.

"Saat itu, toko korban dalam kondisi berantakan. Sadar menjadi korban kejahatan, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi," kata AKP Rohmadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement