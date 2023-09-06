Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tak Ada Korban dalam Kebakaran KMP Mutiara Berkah di Dermaga Indah Kiat

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |16:26 WIB
Tak Ada Korban dalam Kebakaran KMP Mutiara Berkah di Dermaga Indah Kiat
Kebakaran kapal di pelabuhan (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Berkah I yang membawa 200 penumpang terbakar di Dermaga Indah Kiat, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten pada Rabu (6/9/2023).

Perwira Penerangan (Papen) Lanal Banten, Letnan Hadi mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 10.40 WIB. Saat ini, pemadaman pun masih berlangsung dengan melibatkan 3 tug boat dan 10 mobil pemadam kebakaran.

"Kejadian sekira pukul 10.40 WIB. Saat ini sedang dalam proses pemadaman oleh 3 Tug Boat dan lebih dari 10 mobil pemadam," kata Hadi saat dihubungi MNC Portal, Selasa (6/9/2023).

Hadi menegaskan, tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Namun, hampir semua penumpang yang dievakuasi mengalami sesak nafas karena terlalu banyak menghirup asap.

