INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Geger! Mayat Tanpa Kepala Ditemukan di Pesisir Pantai Lampung Selatan

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |17:01 WIB
Geger! Mayat Tanpa Kepala Ditemukan di Pesisir Pantai Lampung Selatan
Mayat tanpa kepala ditemukan di Pesisir Pantai Lampung Selatan (Foto: Ira Widyanti)
LAMPUNG SELATAN - Warga di Pantai Penobaan Tanjung Tua, Kabupaten Lampung Selatan digegerkan dengan penemuan mayat tanpa kepala, Rabu (6/9/2023) sekitar pukul 09.00 WIB.

Kepala Kantor Basarnas Lampung Deden Ridwansah mengatakan, pihaknya menerima laporan warga bahwa ada mayat di pinggir Pantai Penobaan Tanjung Tua, Kabupaten Lampung Selatan.

Setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan aparat setempat untuk mengecek lokasi dan mengevakuasi korban.

"Tim Rescue Pos SAR Bakauheni langsung menuju lokasi dan ternyata benar, selanjutnya tim langsung mengevakuasi korban," ujar Deden.

Deden menuturkan, mayat anonim tersebut ditemukan dalam kondisi kepala sudah tidak ada serta tangan dan kaki tidak utuh lagi.

Topik Artikel :
lampung Mayat Tanpa Kepala Mayat
