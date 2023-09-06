Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Embusan Angin 30 Km/Jam, BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di DIY

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |08:15 WIB
Embusan Angin 30 Km/Jam, BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di DIY
Waspada potensi gelombang tinggi di DIY. (Foto: Antara)
A
A
A

DIY - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY masih memperhatikan adanya potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY pada hari Rabu (6/9/2023) ini. Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 2.5 – 4.0 meter atau kategori tinggi.

BMKG menyebut kondisi cuaca di pagi hari bakal cerah berawan. Siang – sore hari juga cerah berawan. Dan Malam hari bakal berawan. Sementara Kamis (7/9/2023) Dini hari akan cerah berawan.

 BACA JUGA:

Suhu udara berkisar 18 - 30 °C dengan kelembapan udara mencapai 60 - 95 %. Angin bertiup dari Timur Laut – Tenggara dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

(Qur'anul Hidayat)

      
Topik Artikel :
cuaca gelombang tinggi BMKG
