HOME NEWS YOGYA

Rektor ISI Timbul Raharjo Meninggal Dunia, Jenazah Dilepas Ratusan Mahasiswa dan Kerabat

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |13:50 WIB
Rektor ISI Timbul Raharjo Meninggal Dunia, Jenazah Dilepas Ratusan Mahasiswa dan Kerabat
Jenazah Rektor ISI Yogyakarta Timbul Raharjo dilepas ratusan mahasiswa dan kerabat/Foto: Yohanes Demo
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Suasana duka menyelimuti kepergian Rektor ISI Yogyakarta, Timbul Raharjo. Ratusan mahasiswa dan kerabat, serta sahabat, terlihat hadir di acara penghormatan terakhir di gedung Rektorat ISI Yogyakarta, Rabu (06/09/2023).

Tepat pukul 11.20 WIB, jenazah dibawa keluar dari gedung rektorat diiringi lantunan musik karawitan menuju mobil ambulans. Dari gedung ISI, Yogyakarta jenazah dibawa ke menuju makam keluarga Tirto Raharjo, Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan Bantul.

 BACA JUGA:

Mantan Rektor ISI Yogyakarta, M Agus Burhan menyampaikan, kepergian almarhum menjadi kabar yang sangat mengejutkan bagi dirinya dan keluarga besar ISI Yogyakarta karena kehilangan sosok pemimpin yang memiliki kinerja yang baik.

"Momen yang sangat mengejutkan bagi kami karena kami kehilangan pimpinan yang sedang menata untuk membuat satu kinerja dalam masa bakti beliau," kata dia disela-sela upacara penghormatan.

 BACA JUGA:

Terlebih, kata dia, almarhum baru dilantik sebagai rektor kurang lebih 4 bulan yang lalu. Diceritakannya, semasa hidup, Timbul Raharjo dikenal sebagai sosok pemimpin sekaligus seniman yang memiliki reputasi sangat baik.

"Terutama dibidang kriya dan bidang entrepreneurship, selain juga beliau sebagai seorang akademisi," lanjutnya.

