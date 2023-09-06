Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Heboh Pria Bawa Samurai Masuk Kantor Bupati Sukoharjo, Ngaku Dapat Bisikan Gaib

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |14:13 WIB
Heboh Pria Bawa Samurai Masuk Kantor Bupati Sukoharjo, <i>Ngaku</i> Dapat Bisikan Gaib
Heboh pria bawa samurai masuk Kantor Bupati Sukoharjo. (Foto: Tangkapan layar)
SUKOHARJO - MS (27), warga Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, bikin heboh. Ia mendatangi Kantor Bupati Sukoharjo dengan menenteng benda mirip samurai.

Berdasarkan rekaman CCTV, MS terlihat tenang saat berjalan ke kantor Bupati Sukoharjo sambil menenteng samurai. Ia mendatangi Kantor Bupati Sukoharjo pada Selasa (5/9) sekira pukul 08.00 WIB.

MS datang menggunakan mobil jenis Mitsubshi Pajero, dan diparkir di sebelah utara gedung kantor Bupati Sukoharjo. Dari rekaman CCTV, nampak MS mengenakan topi, jaket hitam, celana, dan sepatu kemudian menenteng katana berjalan menuju Kantor Bupati Sukoharjo. Nampak dia didampingi seorang pria berbaju cokelat.

Kepala Desa Telukan, Sriyanto mengatakan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari pihak keluarga dan tokoh masyarakat, tidak ditemukan motif teror dari aksi MS itu.

"Dia dapat mimpi, atau bisikan (gaib) seperti itu. Informasi yang saya dapat dari keluarga dan lingkungan betul, dia datang ke Kantor Bupati mau menitipkan sebilah samuarai untuk disampaikan ke Megawati," kata Sriyanto, saat ditemui di Balai Desa Telukan, Rabu (6/09).

SM menemui asisten pribadi (aspri) bupati. Kemudian dia menanyakan keberadaan Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dikarenakan Bupati sedang tidak ada di kantor, dia menanyakan kontak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Setelah tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, pria tersebut lantas pergi dan mengatakan ingin bertemu Gibran saja. Sriyanto menuturkan, setelah dari Kantor Bupati Sukoharjo itu, pihak keluarga mendapatkan infomasi jika MS bertolak ke Jakarta, dan susah untuk dihubungi.

Sekira pukul 00.00 WIB, MS dapat dihubungi, dan mengatakan berada di Batang. Pihak keluarga kemudian meminta MS pulang kembali ke Sukoharjo.

Topik Artikel :
Sukoharjo Samurai viral
Telusuri berita news lainnya
