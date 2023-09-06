Nana Sudjana: Jateng Dipimpin Pak Ganjar dan Gus Yasin Tampak Jelas Berbagai Peningkatan Positif

SEMARANG – Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana memuji kepemimpinan Ganjar Pranowo dan Taj Yasim Maimoen, terutama Ganjar yang sudah 2 periode menjabat Gubernur Jateng.

Hal itu diungkapkan Nana, jenderal polisi yang berpengalaman di bidang intelijen, saat acara serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, Rabu (6/9/2023) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Gubernuran, Kota Semarang.

“Beliau (Pak Ganjar) Sudah periode. Saya mengikuti bagaimana perkembangan-perkembangan di jateng, kami mengamati perkembangan Jateng, saat masa kepemimpinan Pak Ganjar dan Gus Yasin. Tampak jelas berbagai peningkatan yang positif dan berkembang. Infrastruktur, pelayanan makin mudah dan transparan, angka kemiskinan terus menurun, stunting meningkat penanganannya, dan banyaknya penghargaan yang disematkan kepada Provinsi Jateng,” beber Nana.

Hal itu, sebutnya menjadi pemicu bagi dirinya dan semua yang terkait untuk mempertahankan dan meningkatkan itu. “Saya harapkan mohon dukungan selama kepemimpinan saya, walaupun waktunya terbatas, keberadaan saya di sini adalah untuk mengabdi, hadir di sini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Jateng. Masalah keadilan, kesejahteraan, kita tingkatkan,” bebernya.

Nana yang sempat menjabat Direktur Politik Badan Intelijen Kemanan (Baintelkam) Polri itu juga menyoroti tahun politik ini, di mana pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak sudah dekat.