Guyonan Ganjar ke Pj Gubernur Jateng: Pak Nana Pasti Tahu Sudut-Sudut Gedung Ini, Namanya Juga Intel

SEMARANG – Gubernur Jateng 2 periode (2013 – 2018, 2018 – 2023) Ganjar Pranowo memberikan sambutan menarik saat acara serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, Rabu (6/9/2023) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Gubernuran, Kota Semarang. Ganjar melemparkan sejumlah guyonan ke Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana.

“Selamat datang Pak Nana. Dulunya Pak Nana ini Direktur Intel (Direktur Intelijen Keamanan) Polda Jateng, jadi pasti sudah tahu sudut-sudut gedung ini. Namanya juga intel,” kata Ganjar dari atas podium.

Nana saat itu duduk di barisan depan, di antaranya ada Taj Yasin Maimoen, Wagub bekas wakil Ganjar, Kajati Jateng I Made Suanarwan, Pangdam Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi hingga, Gubernur Akpol Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar hingga Kepala BIN Daerah Jateng Brigjen TNI Andi Sulaiman.

Ganjar sempat meminta Irjen Luthfi berdiri di acara tersebut. Ganjar akan mengenalkan Irjen Luthfi yang merupakan Kapolda Jateng, namun malah berlanjut guyon. “Saya mau mengenalkan (tetapi pasti sudah tahu), karena dulu sama-sama dinas di Solo ya, nanti dicari tahu sendiri lah, kan intel he he,” sambung Ganjar yang disambut tertawa para tamu undangan yang hadir.