Penuh Canda, Ganjar Perkenalkan Jajaran Pimpinan Jateng ke Nana Sudjana

SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo memperkenalkan para pejabat di pemerintah provinsi Jawa Tengah (Jateng) secara langsung kepada Pj Gubernur Jateng Komjen (Purn) Nana Sudjana. Perkenalan itu disampaikan Ganjar dalak pidatonya di Serah Terima Jabatan (Sertijab) Gubernur Jateng dimulai pada Rabu, (6/10/2023).

Lebih dulu Ganjar memperkenalkan para pimpinan lembaga lesgislatif. Ganjar mempersilahkan kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng) Sumanto, untuk berdiri bersama dua wakilnya.

"Yang hadir hari ini komplit saya mau perkenalkan pimpinan dari DPRD boleh berdiri semuanya yang hadir ini ada Pak ketua, dua wakil ketua, tenang Pak Nana, DPRDnya keren jadi nanti komunikasi Insyaallah tidak terlalu sulit karena hampir 10 tahun kami komunikasi asik-asik aja," kata Ganjar

Tingkah lucu Ganjar juga ditampilkan saat memperkenalkan Kapolda Jateng. Dirinya berkelakar, Kapolda cukup berdiri sendirian tanpa harus bersama dengan sang istri. Padahal semua pimpinan yang dikenalkan Ganjar dipersilahkan berdiri barengan dengan sang istri.

"Lalu ada lagi Pak Kapolda sendirian aja Pak silahkah berdiri, ya tapi kalau saya mengenalkan beliau agak lucu sebenarnya karena beliau pernah bertugas bareng (Pak Nana) di Solo," ucap Ganjar, diiringi tawa hadirin.

Ganjar juga berkelar bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional Jateng, Brigjen Pol Heru Pranoto ternyata hari ini mengenakan seragam dari kepolisian. Padahal selama ini dirinya sering bertemu diacara sepedaan.

"Lalu BNN, saya baru tau kalau BNN ternyata polisi, biasanya dia pakai baju sepeda sama saya," katanya.