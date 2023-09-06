Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Penuh Canda, Ganjar Perkenalkan Jajaran Pimpinan Jateng ke Nana Sudjana

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |15:48 WIB
Penuh Canda, Ganjar Perkenalkan Jajaran Pimpinan Jateng ke Nana Sudjana
A
A
A

SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo memperkenalkan para pejabat di pemerintah provinsi Jawa Tengah (Jateng) secara langsung kepada Pj Gubernur Jateng Komjen (Purn) Nana Sudjana. Perkenalan itu disampaikan Ganjar dalak pidatonya di Serah Terima Jabatan (Sertijab) Gubernur Jateng dimulai pada Rabu, (6/10/2023).

Lebih dulu Ganjar memperkenalkan para pimpinan lembaga lesgislatif. Ganjar mempersilahkan kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng) Sumanto, untuk berdiri bersama dua wakilnya.

"Yang hadir hari ini komplit saya mau perkenalkan pimpinan dari DPRD boleh berdiri semuanya yang hadir ini ada Pak ketua, dua wakil ketua, tenang Pak Nana, DPRDnya keren jadi nanti komunikasi Insyaallah tidak terlalu sulit karena hampir 10 tahun kami komunikasi asik-asik aja," kata Ganjar

Tingkah lucu Ganjar juga ditampilkan saat memperkenalkan Kapolda Jateng. Dirinya berkelakar, Kapolda cukup berdiri sendirian tanpa harus bersama dengan sang istri. Padahal semua pimpinan yang dikenalkan Ganjar dipersilahkan berdiri barengan dengan sang istri.

"Lalu ada lagi Pak Kapolda sendirian aja Pak silahkah berdiri, ya tapi kalau saya mengenalkan beliau agak lucu sebenarnya karena beliau pernah bertugas bareng (Pak Nana) di Solo," ucap Ganjar, diiringi tawa hadirin.

Ganjar juga berkelar bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional Jateng, Brigjen Pol Heru Pranoto ternyata hari ini mengenakan seragam dari kepolisian. Padahal selama ini dirinya sering bertemu diacara sepedaan.

"Lalu BNN, saya baru tau kalau BNN ternyata polisi, biasanya dia pakai baju sepeda sama saya," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Nana Sudjana Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement