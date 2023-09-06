Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Sambut Nana Sudjana dengan Tangan Terbuka Sebagai Pj Gubernur Jateng

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |19:50 WIB
Ganjar Pranowo Sambut Nana Sudjana dengan Tangan Terbuka Sebagai Pj Gubernur Jateng
A
A
A

SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyambut Komjen (Purn) Nana Sudjana di Kantor Gubernuran Jawa Tengah (Jateng).

Ganjar menyambut Nana sebelum acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Gubernur Jateng dimulai pada Rabu, 6 September 2023.

Dari pantauan MPI di lapangan, Ganjar lebih dulu tiba di Kantor Gubernur Jateng. Dengan kenakan kemeja motif garis putih-hitam dibalut jas bewarna hitam, Ganjar duduk di bangku yang telah disiapkan.

Saat itu, Ganjar tengah berbincang asik dengab pejabat Pemprov Jateng bersama wakilnya, Taj Maimoen Yasin atau Gus Yasin. Saat itu, Nana langsung menghampiri Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Nana Sudjana Ganjar Pranowo
