Ganjar Pamitan ke Jajaran Forkopimda: Terima Kasih Telah Ciptakan Kondusivitas di Jawa Tengah

SEMARANG - Sehari setelah resmi pensiun sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berpamitan dengan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah atau forkopimda Jawa Tengah pada Rabu (6/9/2023).

Ganjar menyambangi Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Tengah I Made Suarnawan, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono dan Kepala Pengadilan Tinggi Semarang Charis Mardiyanto.

Ganjar menyampaikan terima kasih atas kinerja kerja sama dan gotong royong, serta jalinan silaturahmi dan kekeluargaan di sepuluh tahun kepemimpinannya di Jawa Tengah.

"Saya mencoba untuk menyampaikan rasa, sedikit cerita, tentang suasana forkopimda dan bagaimana kita bekerja sama. Tentu semua ada batasnya, ada waktunya, ada periodisasinya saya sudah selesai. Saya menyampaikan terima kasih karena forkopimda telah membantu dengan sangat luar biasa," ujar Ganjar di Pengadilan Tinggi Semarang, Kota Semarang.

Ganjar mengungkapkan kerja sama Pemprov Jawa Tengah dengan forkopimda selama sepuluh tahun berjalan dengan lancar dan dalam satu komitmen untuk melayani masyarakat.