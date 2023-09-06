Kemarau Panjang, Lahan Seluas 2 Hektare di Pamekasan Terbakar

PAMEKASAN - Lahan ilalang seluas 2,6 hektare dekat pemukiman warga di Kabupaten Pamekasan, Madura, hangus terbakar api, Selasa (5/9/2023)

Petugas yang gabungan dari Damkar, BPBD Pamekasan, TNI/Polri berusaha memadamkan api yang terus berkobar, sempat juga mengalami kesulitan mobil damkar yang mau masuk ke lokasi kebakaran.

Salah seorang warga setempat mengatakan awalnya api berasal dari arah timur. Api yang membakar kemudian merembet hingga ke arah barat. Beruntung petugas datang tepat waktu.

"Dua jam kemudian setelah tiga mobil damkar dan BPBD terjun ke lokasi, api bisa dipadamakan oleh petugas," ungkap Zainuddin, Kasi Ops Damkar Pamekasan Rabu (6/9/2023)

Akibat kebakaran tersebut, luas lahan yang sempat terbakar mencapai kurang lebih 2,6 hektar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran namun diduga lahan terbakar akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan.