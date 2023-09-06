Relawan Ganjar Asah Kreativitas Milenial di Kediri Lewat Pelatihan Merias

KEDIRI – Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar tak henti-hentinya mengembangkan potensi dan bakat anak muda, khususnya perempuan milenial di Indonesia lewat pelatihan bermanfaat. Cara tersebut juga dilakukan untuk mensosialisasikan sosok Ganjar yang peduli pada anak muda.

Kali ini, Srikandi Ganjar Jawa Timur (Jatim) menggelar pelatihan tata rias wajah dan rambut penari tradisional bertema ‘How to Make Up & Hair Do for Perform Bersama Sanggar Tari Kembang Sore’ di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, pada Selasa (5/9/2023).

Koordinator Wilayah (Korwil) Srikandi Ganjar Jatim Cindy Miftakhul Maghriza mengatakan, dalam pelatihan kali ini, para peserta diajari cara merias wajah dan rambut penari-penari tradisional yang akan tampil dalam sebuah pergelaran seni.

"Sebelum tampil di pergelaran tari, mereka pasti make up dan hair do. Nah, kali ini, kami bikin pelatihan untuk penari-penari di Sanggar Tari Kembang Sore Kediri," ucapnya di sela-sela pelatihan.

Cindy menyatakan relawan pendukung Ganjar Pranowo ini ingin mewadahi perempuan milenial yang memiliki kreativitas merias wajah dan rambut untuk mengembangkan kemampuan mereka.

"Penari di Kediri banyak. Jadi, kami ingin mewadahi dan memberikan kegiatan positif. Penarinya sudah cantik-cantik. Mereka punya kualitas dan potensi yang bagus dalam menari. Kami juga harus bisa mewadahi para milenial di bagian make up dan hair do," ungkapnya.

Dalam pelatihan ini, kata Cindy, sebanyak 40 peserta diajari dua teknik merias, yaitu make up klasik dan make up tari tradisional.

"Ada dua teknik make up yang diberikan pada kegiatan ini. Yakni, make up klasik dan make up khusus penampilan tari remo dari Jatim," katanya.

Cindy mengungkapkan pihaknya juga memperkenalkan sosok bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo kepada para peserta. Menurut dia, pria berambut putih ini adalah sosok yang terus mendukung pengembangan kreativitas dan bakat perempuan milenial.

"Selain mendapatkan pelatihan make up, mereka juga dikenalkan sosok Ganjar Pranowo yang selalu memberikan dan mendukung kegiatan positif di Indonesia, khususnya buat para perempuan milenial," tuturnya.

Srikandi Ganjar Jatim berharap para peserta pelatihan makin mengasah kemampuannya dalam merias agar ke depannya mampu menjadi perias kondang.