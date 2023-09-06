Advertisement
HOME NEWS JABAR

Lepas Jabatan Gubernur, Ridwan Kamil Kenang Perjalanan 5 Tahun Bangun Jabar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |02:32 WIB
Lepas Jabatan Gubernur, Ridwan Kamil Kenang Perjalanan 5 Tahun Bangun Jabar
Ridwan Kamil kenang perjalanannya 5 tahun bangun Jabar. (MPI/Agung Bakti Sarasa)
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil menyatakan, di akhir masa jabatannya, ia sering kali terbayang rekam perjalanan selama 5 tahun membangun Jabar.

"Hampir setiap malam di akhir masa jabatan ini setiap kali saya berbicara di depan publik, di dalam kepala saya bermunculanlah rekam-rekam perjalanan membangun Jawa Barat," ucap Ridwan Kamil dalam acara Malam Refleksi Kepemimpinan Jabar Juara di Hotel Pullman, Kota Bandung, Selasa (5/9/2023).

Dalam 5 tahun membangun Provinsi Jabar, kata Kang Emil, ia tidak berjalan sendiri. Banyak relawan hingga masyarakat yang turut membantu mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin.

"Alhamdulillah saya tidak pernah sendiri membangun Jawa Barat semua pemangku kepentingan dan relawan dan masyarakat membantu saya sampai kesini. Setiap langkah yang kita ambil, telah membentuk fondasi yang kokoh bagi kemajuan Jawa Barat karena kita membangun superteam bukan superman," ucapnya.

Ia mengatakan, setiap kali menghadiri berbagai agenda kegiatan dirinya sering kali mendapat energi tambahan saat melihat masyarakat yang menyambutnya dengan wajah penuh kebahagiaan.

"Namun, setiap perjalanan tidak melulu ada cerita yang suka cita, hati kami juga sering kali terkoyak menyaksikan langsung sedihnya luka yang dialami warga," katanya.

Ridwan Kamil mengungkapkan, membangun Provinsi Jabar adalah sebuah kenangan yang akan selalu tersimpan di dalam hati.

"Kita telah mengatasi berbagai rintangan dan tantangan, melahirkan keberhasilan dan menjalin ikatan yang tak tergantikan," ucapnya.

