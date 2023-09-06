Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Terseret Ombak di Pantai Jelantir Indramayu, Pemuda 17 Tahun Ditemukan Tewas

Andrian Supendi , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |13:43 WIB
Terseret Ombak di Pantai Jelantir Indramayu, Pemuda 17 Tahun Ditemukan Tewas
Lokasi seorang remaja ditemukan tewas usai diseret ombak/Foto: Andrian Supendi
A
A
A

 

INDRAMAYU - Seorang pemuda bernama Aryodi (17), ditemukan tewas usai terseret ombak di Pantai Jelantir, Desa Sendang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu.

Diketahui, peristiwa itu terjadi, pada Selasa 5 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB. Lokasinya tidak jauh dari rumah korban.

 BACA JUGA:

Saat dikonfirmasi, Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar melalui Kapolsek Karangampel, AKP Suprapto membenarkan kejadian tersebut.

"Korban meninggal dunia terbawa arus ombak laut di Pantai Jelantir," ujar dia kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (6/9/2023).

 BACA JUGA:

AKP Suprapto menceritakan, pada pukul 14.00 WIB, korban yang masih berstatus sebagai pelajar itu pamit bersama teman-temannya untuk mencari ikan di Pantai Jelantir. Di lokasi kejadian, mereka pun mulai mencari ikan dengan cara menjaring pada kedalaman 1 meter.

Namun, lanjut Suprapto, disela-sela aktivitas tersebut, tiba-tiba ombak besar datang lalu menyeret tubuh korban hingga ke tengah laut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/510/3032368/5-wisatawan-terseret-ombak-pantai-parangtritis-3-selamat-dan-2-meninggal-uWT1bkBin5.jpg
5 Wisatawan Terseret Ombak Pantai Parangtritis, 3 Selamat dan 2 Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/510/3006838/perahu-dihantam-ombak-tiga-nelayan-terombang-ambing-di-lautan-gunungkidul-2vNSSeCdaG.jpg
Perahu Dihantam Ombak, Tiga Nelayan Terombang-ambing di Lautan Gunungkidul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/525/2906362/kapal-nelayan-dihantam-ombak-di-pantai-cikakap-satu-orang-hilang-MuCkwp4RJu.jpg
Kapal Nelayan Dihantam Ombak di Pantai Cikakap, Satu Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/08/340/2777223/tewas-terseret-ombak-di-bima-jasad-remaja-ini-dievakuasi-tim-sar-FpkTFFHtQv.jpg
Tewas Terseret Ombak di Bima, Jasad Remaja Ini Dievakuasi Tim SAR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/03/519/2739003/digulung-ombak-pantai-prigi-trenggalek-wisatawan-asal-kediri-tewas-h5GkclEIVd.jpg
Digulung Ombak Pantai Prigi Trenggalek, Wisatawan Asal Kediri Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/30/337/2737081/gelombang-6-meter-berpotensi-terjadi-di-samudera-hindia-selatan-banten-akhir-tahun-QimGbYiWf1.jpg
Gelombang 6 Meter Berpotensi Terjadi di Samudera Hindia Selatan Banten Akhir Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement