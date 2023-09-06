Terseret Ombak di Pantai Jelantir Indramayu, Pemuda 17 Tahun Ditemukan Tewas

Lokasi seorang remaja ditemukan tewas usai diseret ombak/Foto: Andrian Supendi

INDRAMAYU - Seorang pemuda bernama Aryodi (17), ditemukan tewas usai terseret ombak di Pantai Jelantir, Desa Sendang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu.

Diketahui, peristiwa itu terjadi, pada Selasa 5 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB. Lokasinya tidak jauh dari rumah korban.

BACA JUGA:

Saat dikonfirmasi, Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar melalui Kapolsek Karangampel, AKP Suprapto membenarkan kejadian tersebut.

"Korban meninggal dunia terbawa arus ombak laut di Pantai Jelantir," ujar dia kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (6/9/2023).

BACA JUGA:

AKP Suprapto menceritakan, pada pukul 14.00 WIB, korban yang masih berstatus sebagai pelajar itu pamit bersama teman-temannya untuk mencari ikan di Pantai Jelantir. Di lokasi kejadian, mereka pun mulai mencari ikan dengan cara menjaring pada kedalaman 1 meter.

Namun, lanjut Suprapto, disela-sela aktivitas tersebut, tiba-tiba ombak besar datang lalu menyeret tubuh korban hingga ke tengah laut.