Tak Kunjung Padam, Water Bombing dengan Helikopter di TPA Sarimukti Dihentikan

BANDUNG - Pemadaman menggunakan alat bantu helikopter dengan menyiramkan air dari atas atau water bombing di TPA Sarimukti dihentikan sementara. Saat ini, proses pemadaman fokus dilakukan dari darat.

Menurut Kasi Kedaruratan BPBD Provinsi Jawa Barat Hadi Rahmat H, mulai kemarin kegiatan water bombing dihentikan untuk sementara waktu. Sehingga kegiatan pemadaman difokuskan dari darat.

Pemadaman darat di TPA Sarimukti dilakukan oleh oleh tim Damkar di zona 1,3 dan 4 dari mulai jam 08.00. Terdapat 4 damkar dari KBB, serta bantuan damkar dari Kota Bandung dan Depok. Juga bantuan dari Kodam III Siliwangi Yon Zipur, berupa dua alat berat Buldozer dan eksavator menutup dengan material tanah area yang terbakar juga untuk menyekat Zona yang terbakar.

"Kesulitan pemadaman adalah tebalnya tumpukan sampah yang terbakar antara 50 sampai 70 meter dan luasnya areal yang terbakar 16,5 hektare. Kendala lainnya adalah objek sampah yang mudah terbakar dan pemetaan antar zona," kata Hari.

Menurut dia, kondisi TPA masih diselimuti Asap tipis dari zona 1,2,3 dan 4. Sumber utama kepulan asap dari zona 2,3, dan 4. Kondisi saat ini TPA Sarimukti masih diselimuti Asap tipis di seluruh area terutama zona 2, 3 dan 4.