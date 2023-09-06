Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dua Maling Motor di Indramayu Dihajar Warga, Satu Tewas

Andrian Supendi , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |17:01 WIB
Dua Maling Motor di Indramayu Dihajar Warga, Satu Tewas
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

INDRAMAYU - Dua pria diduga pelaku pencurian sepeda motor menjadi bulan-bulanan massa setelah aksinya menggasak sepeda motor di Areal Pesawahan, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, dipergoki warga, Rabu (6/9/2023).

Terduga pelaku ini berinisial A (30) warga Desa Kedungwungu, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Sementara temannya berinisial DG (37), warga Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu.

Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar, melalui Kapolsek Sukagumiwang, Kompol G Sumantri, mengatakan, kondisi dua terduga pelaku mengalami luka berat di bagian tubuh dan kepala akibat dihakimi massa. Bahkan, satu diantaranya tewas di lokasi kejadian.

"Pelaku berinisial A meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara pelaku berinisial DG dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Losarang, Indramayu, untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut," kata Kapolsek Sukagumiwang.

Kompol Sumantri menerangkan, nasib tragis dua terduga pencuri sepeda motor ini bermula saat korban, Cariman (45), warga Desa, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, memarkir sepeda motornya di tepi tanggul sungai dan ditinggal beraktivitas di sawah.

Tak lama berselang, dua terduga pelaku datang mengambil motor Honda Beat milik Cariman. Namun rupanya aksinya itu diketahui warga, sehingga berteriak maling dengan sangat keras.

Mendengar teriakan tersebut, lanjut Kompol Sumantri, Cariman yang pada saat itu berada di tengah sawah langsung bergegas naik ke tanggul sungai untuk mengecek sepeda motor miliknya.

"Setelah korban Cariman ini mengecek sepeda motornya, kemudian mendapati lubang kuncinya yang semula tertutup, sudah dalam keadaan terbuka dan rusak hingga tidak bisa digunakan," terang Kapolsek Sukagumiwang.

Topik Artikel :
mayat Indramayu Maling
