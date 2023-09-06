Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tragis, Satpam Tempat Hiburan Malam di Cikarang Tewas Ditusuk Pengunjung

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |17:25 WIB
Tragis, Satpam Tempat Hiburan Malam di Cikarang Tewas Ditusuk Pengunjung
Ilustrasi penusukan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BEKASI - Petugas sekuriti atau Satpam tempat hiburan malam (THM) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dianiaya pengunjung hingga tewas. Korban berinisial MT (37) tewas setelah mengalami luka tusuk di bagian dada.

Peristiwa itu terjadi, pada Rabu (6/9/2023) sekira pukul 03.00 WIB di tempat hiburan malam (THM) Ruko Union, Kawasan Thamrin Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Kanit Reskrim Polsek Cikarang Selatan Iptu Kukuh Setio Utomo mengatakan, awalnya terduga pelaku terlibat keributan dengan saksi berinisial D sesama pengunjung. Setelah itu, saksi berinisial AM yang juga petugas sekuriti mengimbau untuk terduga pelaku pergi keluar dari ruko tersebut.

"Namun, pada saat akan keluar terduga pelaku salah pintu melalui pintu masuk sehingga ditegur oleh korban yang sedang berjaga pintu masuk Ruko Union, karena tidak terima atas teguran tersebut, sehingga terduga pelaku langsung menusuk korban dengan menggunakan sajam tepat di tengah-tengah dada," kata Kukuh, Rabu.

Setelah korban tak berdaya, kata Kukuh, pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor jenis matic bersama satu temannya. Kemudian, korban dibawa S yang melihat kejadian tersebut ke RS Hosana.

"Namun, pihak RS Hosana tidak sanggup sehingga korban dibawa ke RS Siloam Lippo Cikarang, sesampainya korban di ruang IGD korban dinyatakan oleh dokter sudah meninggal dunia," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement