Tragis, Satpam Tempat Hiburan Malam di Cikarang Tewas Ditusuk Pengunjung

BEKASI - Petugas sekuriti atau Satpam tempat hiburan malam (THM) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dianiaya pengunjung hingga tewas. Korban berinisial MT (37) tewas setelah mengalami luka tusuk di bagian dada.

Peristiwa itu terjadi, pada Rabu (6/9/2023) sekira pukul 03.00 WIB di tempat hiburan malam (THM) Ruko Union, Kawasan Thamrin Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Kanit Reskrim Polsek Cikarang Selatan Iptu Kukuh Setio Utomo mengatakan, awalnya terduga pelaku terlibat keributan dengan saksi berinisial D sesama pengunjung. Setelah itu, saksi berinisial AM yang juga petugas sekuriti mengimbau untuk terduga pelaku pergi keluar dari ruko tersebut.

"Namun, pada saat akan keluar terduga pelaku salah pintu melalui pintu masuk sehingga ditegur oleh korban yang sedang berjaga pintu masuk Ruko Union, karena tidak terima atas teguran tersebut, sehingga terduga pelaku langsung menusuk korban dengan menggunakan sajam tepat di tengah-tengah dada," kata Kukuh, Rabu.

Setelah korban tak berdaya, kata Kukuh, pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor jenis matic bersama satu temannya. Kemudian, korban dibawa S yang melihat kejadian tersebut ke RS Hosana.

"Namun, pihak RS Hosana tidak sanggup sehingga korban dibawa ke RS Siloam Lippo Cikarang, sesampainya korban di ruang IGD korban dinyatakan oleh dokter sudah meninggal dunia," imbuhnya.