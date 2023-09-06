Gempa M2,9 Guncang Kabupaten Bandung

, Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |20:49 WIB

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,9 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/9/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 18:55 WIB.

Gempa turut dirasakan di Cibereum, Pangalengan, Kertasari, dan Pacet.

"#Gempa (UPDATE) Mag:2.9, 06-Sep-23 18:35:54 WIB, Lok:7.14 LS, 107.64 BT (Pusat gempa berada di darat 18 km Tenggara Kab. Bandung), Kedlmn:11 Km Dirasakan (MMI) II Cibereum, II Pangalengan, II Kertasari, II Pacet #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )