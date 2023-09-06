Advertisement
HOME NEWS SULSEL

3 Oknum Polisi Diperiksa Propam Lantaran Terima Uang dari Tersangka Narkoba

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |07:12 WIB
3 Oknum Polisi Diperiksa Propam Lantaran Terima Uang dari Tersangka Narkoba
Tiga oknum polisi diperiksa propam lantaran terima uang dari kasus narkoba/Foto: Abdullah Nicolha
A
A
A

 

PANGKEP – Kasus tiga oknum bintara polisi dari Satuan Narkoba Polres Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang diduga menerima uang hingga puluhan juta rupiah dari tersangka narkoba masih terus bergulir.

Bahkan, ketiganya kini masih dalam tahap pemeriksaan divisi profesi dan pengamanan (Propam). Gelar perkara juga akan dilakukan pekan depan, untuk menentukan adanya setoran uang dari dua tersangka narkoba.

 BACA JUGA:

Hingga Selasa (5/9/2023), pemeriksaan ketiga oknum tersebut belum rampung. Ketiga oknum polisi yang diperiksa yakni dua penyidik berpangkat Aipda dan satu orang menjabat sebagai kanit, berpangkat Aiptu.

“Ketiganya diduga menerima setoran uang agar kasus keduanya tidak berlanjut ke tingkat Kejaksaan Negeri Pangkep, kini masih tahap pemeriksaan di Propam,” kata Kasi Propam Polres Pangkep AKP Amiruddin.

 BACA JUGA:

Diketahui, masing-masing tersangka harus menyetorkan uang Rp25 juta, ketiga oknum polisi itu juga diduga meminta hingga Rp80 juta, dengan alasan akan diserahkan ke Unit Labfor agar hasil urine kedua tersangka negative. Kedua tersangka narkoba itu yakni, Jumuaruddin (30) dan Reyfaldi Manaf (25).

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Pangkep juga telah melakukan serangkaian pemeriksaan. Selain memeriksa ketiga bintara polri itu, kedua istri tersangka juga diperiksa terkait uang yang diberikan melalui seorang pengacara bernama Sahrul.

Sahrul ditunjuk pihak keluarga untuk mendampingi salah satu tersangka bernama Jumuaruddin (30), bahkan Sahrul menjanjikan kasus ini akan restoratif justice dengan jaminan uang sebesar Rp80 Juta yang harus disetorkan oleh kedua tersangka.

Halaman:
1 2
      
