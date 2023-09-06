Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Cara Unik Relawan Sosialisasikan Ganjar Pranowo ke Masyarakat Takalar

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |19:52 WIB
Cara Unik Relawan Sosialisasikan Ganjar Pranowo ke Masyarakat Takalar
Relawan Ganjar Gelar Lomba Tangkap Bebek di Takalar Sulsel
TAKALAR - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menamakan Gerakan Panrannuangku (GP) Takalar Dukung Ganjar Pranowo menghibur masyarakat dengan menggelar lomba tangkap bebek di Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Para peserta yang mengikuti lomba tangkap bebek ini, diwajibkan memakai penutup mata. Dengan kondisi mata tertutup, peserta dibuat kewalahan saat mengejar bebek yang berlari-lari.

Koordinator Daerah (Korda) Gerakan Panrannuangku Takalar, Alimuddin Daeng Naba mengatakan kegiatan lomba tangkap bebek ini sengaja dilakukan oleh pihaknya dalam rangka menghadirkan hiburan ke masyarakat setempat.

“Hari ini kegiatannya lomba tangkap bebek, di mana pesertanya perempuan semua. Persyaratan untuk mengikuti perlombaan ini matanya ditutup dan bebeknya ditangkap,” kata Daeng Naba, Rabu (6/9/2023).

Dia berharap dengan adanya lomba tangkap bebek ini masyarakat di Kelurahan Sabintang bisa mendapatkan kegiatan yang positif, sekaligus menghibur mereka.

Masyarakat kata dia sangat antusias dengan kegiatan yang dibuat oleh Gerakan Panrannuangku Takalar. Mereka rela datang berbondong-bondong ke lokasi acara, walaupun di bawah terik matahari guna mengikuti lomba tangkap bebek.

“Respons masyarakat sendiri sangat antusias dengan adanya perlombaan tangkap bebek ini,” urai Daeng Naba.

Lebih lanjut Daeng Naba menyampaikan bahwa lomba tangkap bebek ini sekaligus menjadi ajang untuk mengenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024, khususnya bagi masyarakat Bassara, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

“Respons masyarakat sangat antusias sekali, karena mereka sudah mengenal sosok Pak Ganjar dan mereka siap mendukung penuh pencalonan Ganjar Pranowo di 2024,” tutup Daeng Naba.

