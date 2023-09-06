Truk BBM Tabrak Ambulans Pembawa Jenazah, 3 Orang Tewas dan 2 Kritis

PALEMBANG -Truk tangki pengangkut BBM industri milik PT Salsabila Perkasa mengalami kecelakaan dan menabrak ambulans pembawa jenazah di Jalan Lintas Palembang-Prabumulih tepatnya di Desa Segayam, Sumatera Selatan.

Akibat kecelakaan maut tersebut, tiga orang tewas mengenaskan dan dua lainnya luka parah.

Dari informasi yang dihimpun, kejadian berawal saat truk dengan nomor polisi BG 8639 NL yang dikemudikan Muhammad Rifki hendak menuju Palembang melaju dari arah Prabumulih. Sesampainya di lokasi, truk tangki diduga hendak mendahuli kendaraan didepannya.

Namun pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang ambulans dengan nomor polisi BG 9072 PZ yang dikemudikan Mahmudin hendak mengantarkan jenazah ke Kabupaten Pali.

Karena dalam kecepatan tinggi dan jarak yang dekat, akhirnya peristiwa tabrakan tidak terhindarkan. Kedua kendaraan sempat terpental hingga ke tepi jalan.

Mengetahui peristiwa tersebut, warga yang berada tidak jauh dari lokasi menghubungi pihak kepolisian dan mencoba menyelamatkan korban ke rumah sakit.