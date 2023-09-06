Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Polisi Kejar Pelaku Pembacok yang Tewaskan Adik Bupati Muratara

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |14:45 WIB
Polisi Kejar Pelaku Pembacok yang Tewaskan Adik Bupati Muratara
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

MURATARA - Pasca terjadinya penganiayaan terhadap adik kandung Bupati Muratara H. Devi Suhartoni, kini polisi tengah melakukan pengejaran terhadap dua pelaku penganiayaan yang mengakibatkan satu dari dua korban meninggal dunia di Desa Belani, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan.

"Pelaku semantara dalam pengejaran dari pihak Satreskrim dan Jatanras Polda Sumsel. Pelakunya ada dua sementara kami kejar sekarang," kata Kapolres Muratara AKBP Koko Wardani pada Rabu (6/9/2023).

 BACA JUGA:

Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Selasa (5/9/2023) sekitar pukul 19.00 WIB . Mengakibatkan dua orang korban. Satu meninggal dan satu korban lagi alami luka berat.

"Meninggal karena penganiayaan berat dengan menggunakan senjata tajam," jelasnya.

 BACA JUGA:

Ditanya mengenai salah satu korban yang meninggal merupakan adik dari Bupati Kabupaten Muratara, Kapolres membenarkan.

"Betul sekali," ungkap Kapolres.

Setelah kejadian pembacokan, Kapolres juga membenarkan adanya aksi pembakaran rumah pelaku.

"Jadi setelah ada kejadian pembacokan, penganiayaan itu, rumah pelaku ini dibakar oleh keluarga korban yang emosi sesaat. Namun berhasil kita redam dan kita padamkan apinya, tidak sampai kebakaran meluas," jelasnya.

Sejauh ini pasca kejadian menurut Kapolres, perkembangan situasi dilapangan sudah aman dan kondusif. Selain juga tambahnya, masyarakat sekitar sudah melakukan aktivitas seperti biasa.

