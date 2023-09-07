Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Warga Cakung Antusias Sambut Kehadiran Partai Perindo

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |00:14 WIB
Warga Cakung Antusias Sambut Kehadiran Partai Perindo
Warga Cakung antusias sambut kedatangan partai Perindo (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - DPD Partai Perindo Jakarta Timur mengadakan kegiatan sosialisasi temu warga di wilayah Cakung, tepatnya di Jalan Kayu Tinggi Kampung Kandang Sapi, Gang Gurame RT 05/06 Cakung Timur. Kegiatan temu warga tersebut guna mengawal aspirasi dan keluhan masyarakat ihwal kebersihan lingkungan yang berada di wilayah pemukiman padat tersebut.

Ketua DPD Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan menyampaikan kegiatan temu warga tersebut sebagai rangkaian sosialisasi Perindo di wilayahnya. Ia mengatakan kebetulan warga Kampung Kandang Sapi tersebut mengeluhkan banyaknya sampah yang tercecer sehingga mengganggu kebersihan lingkungan.

"Kebetulan ada permintaan warga terkait dengan kebutuhan tong dan gerobak sampah yang kita fasilitasi disini," ujar Berman di lokasi, Rabu (6/9/2023).

Guna memenuhi permintaan warga ihwal problematika kebersihan khususnya penanganan sampah, Berman bersama jajarannya memberikan sejumlah tempat sampah di lingkungan tersebut. Adapun jumlah tempat sampah yang diberikan yakni tujuh buah beserta gerobak sampah.

"Hari ini kita berikan dulu tujuh unit, masih ada kebutuhan di RT lainnya, yakni RT 04 dan RT 13, kita tinggal segerakan untuk pertambahan tempat sampahnya dalam beberapa waktu ke depannya," katanya.

Lantaran pemberian tempat sampah ini dibarengi dengan kegiatan sosialisasi KTA berasuransi, Berman mengungkapkan banyaknya warga yang antusias hendak mendaftar program dari partainya yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 tersebut.

"Warga antusias sekali menyambut kehadiran Perindo disini, tadi Pak RT dan warga lainnya mengatakan kalau baru kali ini ada caleg dan partai yang turun langsung menyentuh masyarakat," jelas Berman.

