Perindo Serap Aspirasi Masyarakat di Cakung Sekaligus Bagikan Tempat Sampah

Partai Perindo berikan tempat sampah ke masyarakat Cakung, Jakarta (Foto: M Farhan)

JAKARTA - Ketua DPD Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan mengatakan, kegiatan sosialisasi temu warga merupakan rangkaian sosialisasi Perindo di wilayahnya. Kali ini, manyasar wilayah Cakung, tepatnya di Jalan Kayu Tinggi Kampung Kandang Sapi, Gang Gurame RT 05/06 Cakung Timur.

Dalam sosialisasi ini, Partai Perindo sekaligus menyerap aspirasi warga Kampung Kandang Sapi mengeluhkan banyaknya sampah yang tercecer sehingga mengganggu kebersihan lingkungan.

"Kebetulan ada permintaan warga terkait dengan kebutuhan tong dan gerobak sampah yang kita fasilitasi di sini," ujar Berman di lokasi, Rabu 6 September 2023.

Bersama jajarannya, Berman memberikan sejumlah tempat sampah di lingkungan tersebut. Jumlah tempat sampah yang diberikan yakni tujuh buah beserta gerobak sampah.

"Hari ini kita berikan dulu tujuh unit, masih ada kebutuhan di RT lainnya, yakni RT 04 dan RT 13, kita tinggal segerakan untuk pertambahan tempat sampahnya dalam beberapa waktu ke depannya," imbuhnya.

Kegiatan tersebut juga dibarengi dengan sosialisasi KTA berasuransi. Banyak warga yang antusias hendak mendaftar program dari partainya yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 tersebut.

"Warga antusias sekali menyambut kehadiran Perindo disini, tadi Pak RT dan warga lainnya mengatakan kalau baru kali ini ada caleg dan partai yang turun langsung menyentuh masyarakat," ujarnya.