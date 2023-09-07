Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Massal, Perindo: Jaga Suasana Kondusif Pemilu 2024

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa pemerintah menjamin tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal untuk tenaga honorer sampai akhir 2024.

Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan mengatakan, hal tersebut merupakan bentuk positif yang disampaikan pemerintah.

"Partai Perindo mengapresiasi kepastian yang diberikan pemerintah untuk menjamin tidak akan ada PHK massal untuk tenaga honorer sampai akhir 2024. Ini penting untuk menjaga suasana kondusif dan kestabilan politik khususnya di sepanjang tahun 2024," jelas Yerry kepada wartawan, Rabu (6/9/2023).

Yerry -- yang akan maju sebagai Bacaleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini -- mengingatkan pemerintah bahwa tenaga kerja honorer itu akan tetap diperlukan untuk melengkapi dan memperkuat kinerja ASN.

"Tidak mungkin ASN yang akan turun ke sungai dan selokan untuk bersihkan sampah. Itu bukan tugasnya ASN. Tetapi tugasnya tenaga honorer yang dipekerjakan guna melakukan tugas-tugas untuk kepentingan publik. Banyak juga pekerja non-ASN di bidang yang membutuhkan keahlian teknis dan bukan pekerja kasar seperti guru dan perawat," ungkap Yerry.

Menurutnya, tenaga honorer yang dipekerjakan pemerintah tahun 2023, berdasarkan data yang ada berjumlah 2,3 juta orang. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 49 Tahun 2018, pemerintah tak boleh lagi mempekerjakan tenaga non-ASN per 28 November 2023.

Oleh karena itu, dia mengusulkan, tenaga honorer sebanyak 2,3 juta orang itu sebaiknya secara bertahap diangkat menjadi PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.