HOME NEWS NEWS

Blak-blakan Ridwan Kamil Bicara Langkah Politik Selanjutnya Hingga Menangis Teringat Eril

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |16:46 WIB
Blak-blakan Ridwan Kamil Bicara Langkah Politik Selanjutnya Hingga Menangis Teringat Eril
Ridwan Kamil purnatugas dari jabatan Gubernur Jawa Barat (Foto: Ist)
A
A
A

 

RIDWAN Kamil baru saja mengakhiri masa jabatannya selama 5 tahun menjadi Gubernur Jawa Barat (Jabar) pada 5 September lalu. Pria yang karib disapa Kang Emil tersebut bercerita dapat banyak hal tentang pengalaman, pembelajaran, dan kepemimpinan.

Bahkan, Ridwan Kamil mengutarakan hal apa yang akan dia lakukan setelah satu periode menjabat sebagai orang nomor 1 di Tanah Pasundan tersebut.

RK, sapaan lain Ridwan Kamil berencana membuat yayasan yang bergerak dalam kemanusiaan dan kepemimpinan. Kang Emil juga akan kembali fokus sebagai arsitek profesional.

 BACA JUGA:

"Jadi sekrang lagi berpikir untuk membuat yayasan tentang dua hal, kemanusiaan dan kepemimpinan. Karena banyak orang yang ingin ikut saya untuk nolong orang bikin acara daripada satu satu mending di organisasikan selama tujuannya untuk memperluas kebaikan saya dukung," kata Ridwan Kamil.

Dalam program Konspirasi Prabu, Ridwan Kamil juga menceritakan hal terberat yang dia rasakan saat tengah memimpin Jawa Barat. Kehilangan sang putra Emmeril Khan Mumtadz (Eril) yang meninggal secara tragis di Swiss menjadi hal terberat yang diakui Kang Emil.

Halaman:
1 2
      
