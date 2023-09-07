Pria Ini Ditangkap Usai Mencoba Melintasi Samudra Atlantik dengan Kapal Mirip Roda Hamster

Seorang pria ditangkap usai mencoba melintasi Samudra Atlantik dengan kapal mirip roda hamster (Foto: Flagler County Sheriff's Office)

FLORIDA - Seorang pria di Florida, Amerika Serikat (AS) ditangkap setelah mencoba "lari ke London" melintasi Samudra Atlantik dengan kapal buatan sendiri yang menyerupai roda hamster.

Penjaga Pantai AS mencegat Reza Baluchi sekitar 70 mil (110 km) dari Pulau Tybee, Georgia pada 26 Agustus lalu.

Para pejabat mengatakan pelari maraton berusia 44 tahun itu menolak meninggalkan kapal selama tiga hari.

BACA JUGA: 3 Dosa Terbesar Kapal Selam Titan Sebelum Meledak di Dasar Samudra Atlantik

Baluchi telah mencoba tiga pelayaran serupa sebelumnya, yang semuanya berakhir dengan intervensi Penjaga Pantai.

Alat seadanya yang ia gunakan berbentuk roda, dengan dayung yang dirancang untuk mendorongnya ke depan seiring putaran roda.

“Berdasarkan kondisi kapal – yang terapung akibat pemasangan kabel dan pelampung – petugas [Penjaga Pantai AS] memutuskan bahwa Baluchi sedang melakukan pelayaran yang jelas-jelas tidak aman,” kata pengaduan pidana tersebut, dikutip BBC.

Pelayaran Baluchi dimulai saat para pejabat bersiap menghadapi datangnya badai besar.

Para pejabat mengatakan dia menolak turun dari kapal dan mengancam akan bunuh diri. Menurut dokumen pengadilan, dia juga mengklaim bahwa dia membawa bom.