Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jaksa Cari Dakwaan Baru untuk Seret Hunter Biden ke Pengadilan

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |08:58 WIB
Jaksa Cari Dakwaan Baru untuk Seret Hunter Biden ke Pengadilan
Jaksa cari dakwaan baru untuk seret Hunter Biden ke pengadilan (Foto: AP)
A
A
A

NEW YORK - Jaksa federal berencana untuk mengajukan dakwaan terhadap putra Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Hunter, pada akhir bulan ini, menurut dokumen pengadilan.

Tidak jelas tuntutan apa yang akan diajukan oleh penasihat khusus Departemen Kehakiman David Weiss terhadap Hunter Biden.

Rencana tawar-menawar untuk menyelesaikan penghitungan pajak dan senjata yang dihadapi pria berusia 53 tahun itu gagal pada Juli lalu.

Kasus ini menandai pertama kalinya departemen kehakiman mendakwa anak seorang presiden yang sedang menjabat.

Pada Rabu (6/9/2023), kantor Weiss memberikan batas waktu hingga 29 September mendatang untuk rencana dakwaan baru.

Pengajuan ke pengadilan terkait dengan tuduhan kejahatan senjata yang menuduh Hunter Biden memiliki senjata secara ilegal saat dia menjadi pengguna narkoba.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/18/3075928/joe_biden-C3KW_large.jpg
Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Gugur, Joe Biden: Hari Baik Bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038430/perjalanan-politik-kamala-harris-dari-jaksa-distrik-hingga-wapres-as-PNbAAbYU2T.jpg
Perjalanan Politik Kamala Harris, dari Jaksa Distrik hingga Wapres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038230/raih-2-000-suara-kamala-harris-dapat-dukungan-kuat-dari-delegasi-partai-demokrat-untuk-jadi-capres-as-hJhpp3Gg2t.jpg
Raih 2.000 Suara, Kamala Harris Dapat Dukungan Kuat dari Delegasi Partai Demokrat untuk Jadi Capres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038163/netanyahu-ucapkan-terima-kasih-kepada-joe-biden-atas-persahabatan-selama-40-tahun-tvSfOalv92.jpg
Netanyahu Ucapkan Terima Kasih kepada Joe Biden Atas Persahabatan Selama 40 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037967/hunter-biden-putra-kedua-presiden-as-joe-biden-yang-tak-pernah-kering-skandal-YAZDOXNMzS.jpg
Hunter Biden, Putra Kedua Presiden AS Joe Biden yang Tak Pernah Kering Skandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037951/kisah-sedih-beau-biden-putra-tertua-presiden-as-joe-biden-yang-meninggal-akibat-kanker-otak-pNnUCpwPIo.jpg
Kisah Sedih Beau Biden, Putra Tertua Presiden AS Joe Biden yang Meninggal Akibat Kanker Otak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement