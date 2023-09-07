Jaksa Cari Dakwaan Baru untuk Seret Hunter Biden ke Pengadilan

Jaksa cari dakwaan baru untuk seret Hunter Biden ke pengadilan (Foto: AP)

NEW YORK - Jaksa federal berencana untuk mengajukan dakwaan terhadap putra Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Hunter, pada akhir bulan ini, menurut dokumen pengadilan.

Tidak jelas tuntutan apa yang akan diajukan oleh penasihat khusus Departemen Kehakiman David Weiss terhadap Hunter Biden.

Rencana tawar-menawar untuk menyelesaikan penghitungan pajak dan senjata yang dihadapi pria berusia 53 tahun itu gagal pada Juli lalu.

Kasus ini menandai pertama kalinya departemen kehakiman mendakwa anak seorang presiden yang sedang menjabat.

Pada Rabu (6/9/2023), kantor Weiss memberikan batas waktu hingga 29 September mendatang untuk rencana dakwaan baru.

Pengajuan ke pengadilan terkait dengan tuduhan kejahatan senjata yang menuduh Hunter Biden memiliki senjata secara ilegal saat dia menjadi pengguna narkoba.