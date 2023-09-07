Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ilmuwan Kembangkan Model Embrio Manusia Tanpa Sperma dan Sel Telur, 120 Sel Dicampur dalam Rasio yang Tepat

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |13:51 WIB
Ilmuwan Kembangkan Model Embrio Manusia Tanpa Sperma dan Sel Telur, 120 Sel Dicampur dalam Rasio yang Tepat
Ilmuwan kembangkan embrio manusia tanpa sperma dan sel telur (Foto: Weizmann Institute of Science)
A
A
A

LONDON - Para ilmuwan telah mengembangkan entitas yang sangat mirip dengan embrio manusia di awal-awal, tanpa menggunakan sperma, sel telur, atau rahim.

 

Tim Weizmann Institute mengatakan "model embrio" mereka, yang dibuat menggunakan sel induk, tampak seperti contoh buku teks tentang embrio asli berusia 14 hari.

Ia bahkan melepaskan hormon yang mengubah tes kehamilan menjadi positif di laboratorium.

Ambisi model embrio ini dilakukan untuk memberikan cara etis dalam memahami momen-momen awal kehidupan kita.

Minggu-minggu pertama setelah sperma membuahi sel telur adalah periode perubahan dramatis - dari kumpulan sel yang tidak jelas menjadi sesuatu yang pada akhirnya dapat dikenali melalui pemindaian bayi.

Masa krusial ini merupakan sumber utama keguguran dan cacat lahir, namun kurang dipahami.

“Ini adalah kotak hitam dan bukan klise – pengetahuan kita sangat terbatas,” kata Prof Jacob Hanna, dari Weizmann Institute of Science, kepada tim BBC.

Penelitian embrio penuh dengan hukum, etika, dan teknis. Namun kini ada bidang yang berkembang pesat yang meniru perkembangan embrio alami.

      
