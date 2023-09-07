Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Danau Baringo yang Penuh dengan Predator Mematikan, Buaya dan Kuda Nil Siap Menerkam

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |20:06 WIB
Kisah Danau Baringo yang Penuh dengan Predator Mematikan, Buaya dan Kuda Nil Siap Menerkam
Kisah Danau Boringa yang penuh dengan predator mematikan (Foto: BBC)
A
A
A

KENYA - Joseph Atuma diketahui sedang memancing di Danau Baringo di Kenya sejak dia berusia 12 tahun. Meski sudah beberapa kali bertemu dengan kuda nil dan buaya, tidak ada yang pernah menyerangnya hingga suatu malam pada September 2018. Kala itu, seekor kuda nil merobek sampannya, menarik kaki kirinya, dan merobek sebagiannya.

“Ia bersembunyi di semak-semak, sangat dekat dengan pantai, tempat yang tidak saya sangka ada kuda nil. Dan ia mengejutkan saya,” kata pria berusia 42 tahun itu, dikutip BBC.

“Ia menancapkan giginya ke sampan kayu dan ke kaki saya. Sangat sedikit daging yang tersisa di tulang saya, antara lutut dan kaki,” tambahnya sambil menunjukkan bekas luka yang masih tersisa.

Danau Baringo, di Rift Valley, Kenya, adalah salah satu danau air tawar terbesar di negara ini. Dari jalan raya utama di kota kecil Marigat, matahari kuning keemasan yang indah menyinari air saat terbit, membuat danau berkilauan. Para nelayan sudah keluar, perahu mereka menghiasi air yang tenang dan berkilau.

Atuma mengatakan dia baru saja kembali memancing di danau tersebut, lima tahun setelah serangan kuda nil.

“Ini adalah roti dan mentega saya. Saya telah mencoba beberapa pekerjaan serabutan di sana-sini, namun saya tidak dapat menghidupi keluarga saya,” kata ayah empat anak ini.

Dia mengatakan bahwa permukaan air telah meningkat selama bertahun-tahun, dan dia sekarang menyandarkan perahunya di tempat yang dulunya merupakan fondasi gereja lokal. Kini wilayah tersebut tertutup oleh perairan danau - sama seperti rumah, sekolah, rumah sakit, jalan beraspal, dan bahkan kantor departemen perikanan Kenya.

      
