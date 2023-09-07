Panjat Tembok dan Tembus Kawat Berduri Pakai Gaya Kepiting, Napi Pembunuh Berhasil Kabur dari Penjara

PENNSYLVANIA - Seorang narapidana (napi) pembunuh yang melarikan diri dari penjara Pennsylvania, Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu diketahui memanjat tembok yang sama dengan yang didaki oleh tahanan lain awal tahun ini untuk kabur.

Danelo Cavalcante, 34, yang kabur pada 31 Agustus lalu menjadi berita utama di negara asalnya Brazil, masih buron.

Rekaman penjara yang baru dirilis menunjukkan narapidana "berjalan" di dua dinding yang dipisahkan oleh lorong sepanjang 5 kaki (1,5 m).

Para pejabat mengatakan kawat berduri dipasang setelah pelarian sebelumnya, namun jelas tidak efektif.

Penjabat sipir Penjara Chester County mengatakan pada konferensi pers bahwa penjara telah menyewa konsultan keamanan setelah Igor Bolte melarikan diri pada 19 Mei, yang mengatakan kepada polisi bahwa dia mengandalkan pengetahuannya tentang panjat tebing untuk melarikan diri.

Penjabat Sipir Howard Holland mengatakan para konsultan telah mengidentifikasi kekurangan dan kawat silet dipasang untuk mencegah narapidana lain menggunakan jalur keluar yang sama.

“Meskipun kami yakin metode keamanan kami cukup, namun terbukti sebaliknya. Dan kami sekarang akan bergerak cepat untuk meningkatkan langkah keamanan kami,” terangnya, dikutip BBC.