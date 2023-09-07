Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jelang Kesepakatan Bersejarah AS-Saudi-Israel, Palestina Minta Banyak Syarat Uang Tunai hingga Tanah

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |18:05 WIB
Jelang Kesepakatan Bersejarah AS-Saudi-Israel, Palestina Minta Banyak Syarat Uang Tunai hingga Tanah
Palestina minta berbagai persyaratan jelang kesepakatan bersejarah AS, Arab Saudi, dan Israel (Foto: Reuters)
A
A
A

PALESTINA – Bantuan tunai sebesar ratusan juta dolar dan lebih banyak penguasaan tanah di Tepi Barat yang diduduki merupakan beberapa tuntutan Palestina jika terjadi kesepakatan tiga pihak yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Arab Saudi, dan Israel.

Menurut laporan BBC, pejabat dari Otoritas Palestina (PA) mengadakan pembicaraan di Riyadh dengan rekan-rekan Saudi pada Rabu (6/9/2023) waktu setempat. Mereka juga dijadwalkan menemui pejabat AS.

AS diketahui sudah lama dianggap mendorong perjanjian penting untuk menormalisasi hubungan Israel-Saudi.

Perjanjian ini akan ditanggung oleh Washington dan akan mencakup kesepakatan keamanan besar yang ingin dicapai Saudi dengan AS. Namun prospek perjanjian semacam itu menghadapi hambatan besar dan masih jauh.

“Kami tidak mengharapkan adanya pengumuman atau terobosan dalam waktu dekat,” kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan pada Selasa (5/9/2023).

Namun, mengingat ruang untuk penyelarasan kembali hubungan bersejarah di Timur Tengah, terdapat spekulasi yang terus berlanjut mengenai kerangka kesepakatan apa pun, dengan diplomasi ulang-alik Amerika kembali meningkat setelah para pejabat melakukan perjalanan ke Riyadh, Amman dan Yerusalem pada musim panas ini.

Presiden AS Joe Biden kemungkinan besar akan melihat kesepakatan Saudi-Israel sebagai terobosan kebijakan luar negeri yang dapat ia berikan kepada para pemilih menjelang pemilu tahun depan.

      
