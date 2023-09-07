Gempa M3,4 Guncang Lombok Barat NTB

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 3,4 mengguncang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (7/9/2023).

Berdasar informasi dai Twitter resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut terjadi pukul 00.33 WIB.

"Gempa Mag:3.4, 07-Sep-2023 00:33:32WIB, Lok:8.72LS, 116.13BT (4 km BaratDaya LOMBOKBARAT-NTB)," tulis petugas BMKG.

Kedalaman gempa berada di 76 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas.

(Angkasa Yudhistira)