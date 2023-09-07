Bantu Korban Kebakaran di Lampung Tengah, Petani Tebu Relawan Ganjar Galang Dana

Relawan Ganjar Pranowo galang dana membantu korban kebakaran di lampugn Tengah (Foto : Istimewa)

LAMPUNG TENGAH - Petani Tebu Bersatu (Petebu) yang merupakan relawan Ganjar Pranowo melakukan penggalangan dana untuk membantu korban kebakaran di Desa Kecubung, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Koordinator Wilayah Petebu Lampung, Budi F Baladewa mengatakan korban kebakaran tersebut juga merupakan seorang petani tebu. Sehingga aksi ini menjadi bentuk kepedulian sesama petani tebu.

"Salah satu petani tebu kami mendapatkan musibah, rumahnya terbakar. Mau tidak mau kami sebagai rekan sesama petani tebu, kita menciptakan kepedulian," kata Budi, dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (7/9/2023).

Dalam menggalang dana itu, Budi mengatakan para relawan menggandeng musisi jalanan untuk menghibur masyarakat yang ingin turut serta menyumbang dana untuk diberikan pada korban kebakaran.

"Bisa dilihat oleh masyarakat, inilah kepedulian kami sebagai relawan Petebu. Adapun hasilnya pengumpulan dana di jalanan, itu akan kami serahkan, bahkan akan kami tambahkan dari relawan Petebu," ujarnya.

Selain menyerahkan bantuan tunai dari hasil penggalangan dana, relawan Petebu juga turut memberikan berbagai peralatan rumah tangga kepada penerima manfaat.

Lewat bantuan tersebut, diharapkan bisa meringankan beban para penyintas, dan memenuhi kebutuhan mereka untuk beberapa waktu ke depan.

Kegiatan pemberian bantuan kepada korban bencana ini merupakan bentuk tanggung jawab relawan dalam menjalin rasa kemanusiaan. Sekaligus juga ajang silaturahmi bagi para petani tebu dari berbagai daerah di Lampung Tengah.

Lebih dari 100 petani tebu turut serta dalam aksi sosial tersebut. "Ini terinspirasi dari bapak Petebu kami, Bapak Ganjar Pranowo. Beliau itu seorang dermawan, dan juga dia selalu melihat sesuatu untuk masyarakat bawah agar selalu terbantu," tuturnya.