Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Bocil Mabuk Sempoyongan Usai Menenggak Miras, Mukanya Belepotan Lumpur

Ade Sata , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |08:57 WIB
Viral Bocil Mabuk Sempoyongan Usai Menenggak Miras, Mukanya Belepotan Lumpur
Viral bocil mabuk minuman keras (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

PALANGKARAYA - Jagat media sosial dibuat heboh setelah beredarnya video viral seorang bocah laki-laki di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah dalam kondisi tubuh penuh lumpur mabuk sempoyongan diduga usai menegak minuman keras (miras) bersama dua rekannya. Pasca viral, aparat kepolisian setempat memanggil ketiga orangtua bocah.

Dalam video viral yang memperlihatkan seorang bocah laki – laki tubuh penuh lumpur dalam kondisi mabuk sambil menangis dan terjatuh di jalan dihampiri oleh beberapa orang warga.

Saat ditanya, bocah tersebut menjawab usai minum arak madu bersama dua rekannya di jembatan, tak lama kemudian sang bocah kembali berusaha bangkit dan berjalan sempoyongan hingga kembali terjatuh di semak-semak tepi jalan. 

Pasca video viral, polisi yang melakukan penyelidikan mendeteksi bahwa kejadian tersebut berada di salah satu desa di Kecamatan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Petugas langsung mendatangi kediaman bocah dan memanggil orangtua kedua rekannya.

Dari keterangan yang didapat ketiga bocah berinisial RA, RE, dan A yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) baru pertama kali minum jenis arak tanpa paksaan hingga A mabuk berat. Arak dibeli A dari uang Rp30 ribu milik ayahnya yang dicurinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement