Viral Bocil Mabuk Sempoyongan Usai Menenggak Miras, Mukanya Belepotan Lumpur

PALANGKARAYA - Jagat media sosial dibuat heboh setelah beredarnya video viral seorang bocah laki-laki di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah dalam kondisi tubuh penuh lumpur mabuk sempoyongan diduga usai menegak minuman keras (miras) bersama dua rekannya. Pasca viral, aparat kepolisian setempat memanggil ketiga orangtua bocah.

Dalam video viral yang memperlihatkan seorang bocah laki – laki tubuh penuh lumpur dalam kondisi mabuk sambil menangis dan terjatuh di jalan dihampiri oleh beberapa orang warga.

Saat ditanya, bocah tersebut menjawab usai minum arak madu bersama dua rekannya di jembatan, tak lama kemudian sang bocah kembali berusaha bangkit dan berjalan sempoyongan hingga kembali terjatuh di semak-semak tepi jalan.

Pasca video viral, polisi yang melakukan penyelidikan mendeteksi bahwa kejadian tersebut berada di salah satu desa di Kecamatan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Petugas langsung mendatangi kediaman bocah dan memanggil orangtua kedua rekannya.

Dari keterangan yang didapat ketiga bocah berinisial RA, RE, dan A yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) baru pertama kali minum jenis arak tanpa paksaan hingga A mabuk berat. Arak dibeli A dari uang Rp30 ribu milik ayahnya yang dicurinya.