HOME NEWS NUSANTARA

Bejat! Ayah Kandung di Tanggamus Tega Perkosa Anaknya

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |13:22 WIB
Bejat! Ayah Kandung di Tanggamus Tega Perkosa Anaknya
Ayah perkosa anak kandung (Foto: dok polisi)
A
A
A

 

TANGGAMUS - Ayah di Lampung tega cabuli hingga perkosa anak kandungnya yang masih berusia 13 tahun. Adapun pelaku berinisial SM (44) yang merupakan warga di salah satu pekon di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

Kasat Reskrim Polres Tanggamus Iptu Hendra Safuan mengatakan, perbuatan bejat pelaku terungkap berdasarkan laporan dari keluarga yang tidak terima perilaku bejat pelaku terhadap anak kandungnya, Selasa (8/8/2023).

Hendra menuturkan, aksi bejat itu terungkap setelah korban menceritakan kepada bibinya yang juga berada di pekon setempat. Mendengar hal tersebut, keluarga tidak terima dan melaporkan kasus itu ke Polres Tanggamus.

Setelah menerima laporan tersebut, kata Hendra, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan pendalaman sehingga berhasil mengamankan pelaku.

"Tersangka SM ditangkap tanpa perlawanan saat berada di rumahnya pada Selasa 5 September 2023 sekitar pukul 01.30 WIB," ujar Hendra dalam keterangannya, Kamis (7/9).

Hendra melanjutkan, pelaku ditangkap usai melakukan perbuatan cabul hingga perkosa terhadap anak kandungnya berinisial IY (13).

Halaman:
1 2
      
