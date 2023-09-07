Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terinspirasi Ganjar, Relawan Latih Driver Ojol di Lampung Membangun UMKM

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |17:32 WIB
Terinspirasi Ganjar, Relawan Latih <i>Driver</i> Ojol di Lampung Membangun UMKM
Relawan Ganjar Pranowo latih driver ojol membangun UMKM. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

LAMPUNG – Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia Dukung Ganjar mengadakan pelatihan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) kepada para driver ojol lady yang berada di BC GLB (Grab Gojek Lampung Bersatu) di Jalan Harapan, Kelurahan Ratu, Bandar Lampung.

DPW Kajol Indonesia Lampung, Triono Hendra Safei mengatakan pelatihan tersebut digelar untuk berdiskusi pentingnya membangun usaha meskipun dalam bentuk kecil.

Sebab, pelatihan ini bisa menjadi usaha sampingan yang bisa dilakukan oleh para driver ojek online, mengingat persaingan di dunia kerja akan semakin sengit.

"Driver ojek online sekitarnya berkumpul dan berdiskusi mengenai pentingnya berusaha di saat sepinya orderan, sehingga bisa menjadi solusi memenuhi kebutuhan sehari-hari," ungkap Triono dalam siaran persnya, Kamis (7/9/2023).

Dia berharap melaui pelatihan UMKM itu para driver ojol memiliki pandangan lebih kreatif, sehingga bisa melakukan hal baru yang bermanfaat. Triono menyebutkan pelatihan itu digelar karena terinspirasi dari Ganjar Pranowo yang dekat dengan rakyat tanpa mengenal apa perkerjaanya.

"Kegiatan ini terinspirasi dari Pak Ganjar yang peduli dengan rakyat," kata dia.

Halaman:
1 2
      
