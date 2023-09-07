Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Puluhan Warga di Kabupaten Merangin Terjangkit HIV/AIDS

Puluhan Warga di Kabupaten Merangin Terjangkit HIV/AIDS
Illustrasi HIV (foto: Everydayhealt)
MERANGIN - Kasus penderita HIV-AIDS di Kabupaten Merangin, Jambi pada tahun 2023 ini tercatat cukup tinggi, hingga September 2023 ini ada 53 orang yang terinfeksi HIV-AIDS.

Dimana 53 orang tersebut tersebar di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Merangin, saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin selaku leading sektor pengecekan berkala, menjelaskan jika memang ada peningkatan penderita HIV-AIDS di Kabupaten Merangin.

Meningkatnya penderita HIV-AIDS di Kabupaten Merangin tak lain dari sex bebas serta narkoba, namun pada umumnya penderita HIV-AIDS ini adalah korban, dan akan terus diberi pendampingan secara kesehatan dan mental pada penderitanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Sony Propesma menjelaskan, jika memang ada peningkatan terhadap penderita HIV-AIDS di Kabupaten Merangin.

"Ya, Ada 53 pasien HIV-AIDS, terdiri dari 15 perempuan dan 38 laki-laki, seluruhnya dalam pantauan dinas Kesehatan," jelas Soni, Kamis (7/9/2023).

(Awaludin)

      
